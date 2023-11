Pastorello: «Cutrone? Al Como sta ritrovando serenità e gol»

L’agente di mercato, Federico Pastorello, si è espresso così su Patrick Cutrone: l’ex attaccante del Milan ora si sta riscattando al Como

Intervistato da TMW, Federico Pastorello ha parlato così di Patrick Cutrone: l’ex attaccante del Milan sta facendo bene quest’anno al Como in Serie B.

LE PAROLE – «Il campionato di Serie B è difficile, fare gol non è facile. Ci sono società di grandissimo livello e la competizione è dura. Patrick sta trovando la serenità mentale che lo porta a fare gol importanti e grandi prestazioni. Questa per lui è una stagione chiave, penso che continuerà il suo percorso anche se il cambio di guida tecnica ha sorpreso un po’ tutti, specie dopo una vittoria. Patrick aveva trovato equilibrio con il tecnico, sentiva la fiducia e aveva iniziato a far gol come ci aveva abituato. Ora arriva Fabregas che già lo conosceva, vedremo se riuscirà a portare il bel gioco e la continuità di risultati che Longo aveva trovato».