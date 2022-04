Parolo: «Il Milan ha bisogno di vincere contro la Lazio per mettere pressione all’Inter». Le parole dell’ex centrocampista sulla gara di domenica

Marco Parolo – intervenuto per i microfoni di Lazio Style Radio – ha analizzato il momento dei suoi ex compagni, soffermandosi sul prossimo impegno contro il Milan. Le sue parole:

«La Lazio contro il Milan deve giocare una gara d’orgolio per affrontare al meglio una delle migliori formazioni della Serie A ed ottenere il risultato. Il Milan ha bisogno di vincere per mettere pressione all’Inter che mercoledì recupererà il match con il Bologna, i biancocelesti devono provare a conquistare il bottino pieno per testimoniare di essere in crescita, alimentando anche la lotta per la zona europea».