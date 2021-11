Parolo: «Chi vincerà il derby? Inzaghi è di ferro ma la spunterà Pioli»

Marco Parolo, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, le sue parole

Su Pioli: «Con lui ho vissuto la stagione più bella della mia carriera (2014/2015). Si vedeva già allora che aveva un’idea di calcio molto chiara e mi piaceva molto come la insegnava. Aveva grandi margini di crescita e ora è completo. È diventato un allenatore davvero forte».

Su cosa gli piace di Pioli: «Con lui c’era sempre un dialogo aperto e continuo. Il suo calcio è sempre propositivo e aggressivo. Vuole essere lui il padrone della situazione».

Sul difetto di Pioli: «Dopo il primo anno perfetto, non è riuscito ad ottenere ciò che voleva. Ha assecondato le scelte del club e non ha più portato avanti il suo credo calcistico. Questo errore non lo ha commesso al Milan e i risultati si vedono».

Sul 4-3-3 di Pioli e 3-5-2 di Inzaghi (dove si è trovato meglio): «Premesso che mi sono trovato bene in entrambi. Il modulo di Pioli esaltava meglio le mie caratteristiche mentre nel 3-5-2 ho riscoperto movimenti che ho apprezzato in Nazionale con Conte».

Sul calcio più bello: «Quello di Pioli lo trovo migliore perché è più dinamico e vario. Quello di Inzaghi è più solido ma lineare».

Su che derby sarà Milan Inter: «Molto divertente ma anche teso per l’importante dei tre punti. L’Inter vuole dimostrare di essere campione d’Italia, il Milan però non andrà in soggezione, la squadra è cresciuta molto ed è consapevole della propria forza».

Su chi vincerà il derby: «Il Milan di Stefano Pioli».

Sui giocatori decisivi: «Ibra e Leao da una parte, Martinez e Perisic dall’altra».

Sul centrocampo più forte: «Quello del Milan con Tonali, Bennacer, Kessie e Bakayoko. Lo trovo più completo e strutturato».

Sul perché in Champions l’Inter è ad un passo dagli ottavi e il Milan dell’eliminazione: «Gli avversari. Il Milan ha trovato il Liverpool che è di una categoria superiore, oltre all’Atletico Madrid e il Porto, contro le quali non è scontato vincere. L’Inter ha pescato il Real e due formazioni di caratura certamente più debole».

Sulla corsa scudetto, (il Napoli): «Mi piace la sintonia che si è creata nella squadra di Spalletti ma solitamente ad un punto della stagione qualcosa si intoppa sempre».