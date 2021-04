Parma-Milan, i precedenti del match: Tardini campo fortunato

Ecco tutti i precedenti tra Parma e Milan allo stadio Tardini. Buon trend per i rossoneri negli ultimi confronti

Il Milan torna allo stadio Tardini di Parma per la 34esima volta nella sua storia. Il bilancio recita di 16 vittorie rossonere, 9 pareggi e 8 sconfitte. Negli ultimi anni però, il Diavolo ha sempre ottenuto buoni risultati in terra ducale.

Negli anni ’00 infatti, su 16 confronti sono solo 3 le sconfitte contro 8 successi. Da ricordare il rocambolesco 4-5 nella 2° giornata della stagione 2014/15. L’ultima vittoria del Parma risale invece all’anno precedente, un successo per 3-2 dove andò in gol l’allora ex rossonero Antonio Cassano.