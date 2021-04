Parma-Milan: ecco la probabile formazione rossonera

Parma-Milan: sabato alle ore 18, Zlatan Ibrahimovic e compagni vorrebbero vincere per proseguire il cammino verso la prossima…

Il Milan sabato affronterà il Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Stefano Pioli non ha molti dubbi sulla formazione da mettere in campo contro i ducali.

L’unico dubbio sarebbe sulla destra con uno tra Kalulu e Dakot a contendersi la corsia di destra e Saelemaekers favorito su Castillejo.

Milan: (4-2-3-1) Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.