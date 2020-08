Parma, come direttore sportivo può arrivare uno storico dirigente del Milan

Il Parma sull’ex direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino: l’ex dirigente rossonero ha lavorato con Galliani e Berlusconi

Il Parma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri sera la dirigenza ducale ha incontrato Dario Baccin vicedirettore sportivo dell’Inter senza tuttavia arrivare alla fumata bianca.

Tra i nomi in cima alla lista del Parma c’è quello di Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan di Berlusoni e Galliani. Maiorino, ex ds proprio del Milan per diversi anni, ha successivamente lavorato a Las Palmas nelle canarie.