Pardo: «Scudetto Milan? La differenza l’ha fatta Theao»

Da oggi su Dazn è disponibile Fino all’Ultimo Secondo docu-serie sull’ultima Serie A nei vari episodi ha parlato anche Pierluigi Pardo:

«Durante la telecronaca ho sbagliato e ho detto Theao ma in realtà è perfetto perchè sulla fascia sinistra il Milan ha costruito il suo successo. È quella di Theo Hernandez e Leao, punto di forza indiscutibile di questa squadra, senza poi sottovalutare il resto, perchè poi se il Milan vince il campionato è merito di Tonali e al contributo complessivo che ha dato, merito di Giroud che di gol non ne ha fatti 150, ma è andato in doppia cifra e soprattutto ha fatto gol pesantissimi e poi grazie alla difesa. Il Milan della seconda parte di stagione sembra quello di Capello degli anni 90 che vince le partite 1-0 non subisce mai gol e che nelle varie circostanze in cui rischia trova il portiere che è pronto a fare il miracolo e questa cosa ha fatto la differenza.»