Paquetá torna in Brasile! L’ex Milan lascia la Premier per firmare con il Flamengo: affare record! I dettagli del trasferimento

Paquetá torna in Brasile. Affare da record per il ritorno al Flamengo dell’ex centrocampista del Milan! Tutti i dettagli sulla trattativa

Il tormentone di mercato si chiude con il più classico degli “Here we go!”. Lucas Paquetá saluta l’Europa e la Premier League per compiere un clamoroso ritorno alle origini. Il Flamengo, club che lo ha lanciato nel grande calcio, ha infatti raggiunto l’accordo con il West Ham United per riportare il centrocampista a Rio de Janeiro.

A confermare la chiusura dell’operazione è stato Fabrizio Romano, secondo il quale l’affare è definito in ogni dettaglio. Si tratta di una manovra storica per il calcio sudamericano: il Flamengo ha investito 42 milioni di euro, cifra record che certifica la forza economica del club carioca e la volontà ferrea di riabbracciare il suo “figliol prodigo”.

Il blitz decisivo e il contratto fino al 2031

La svolta è arrivata nella giornata di mercoledì 28 gennaio, grazie al contatto diretto tra la dirigenza degli Hammers e José Boto, direttore sportivo del Flamengo. Il dirigente portoghese ha convinto il club inglese ad accettare l’offerta, sbloccando definitivamente la trattativa.

Per Paquetá, classe 1997, è pronto un contratto quinquennale: il brasiliano si legherà al Flamengo fino al 2031, diventando uno dei volti simbolo del progetto tecnico del Rubro-Negro.

“Paquetá volta pra casa”

Dopo le esperienze in Europa con Milan, Olympique Lyonnais e il West Ham, tra alti e bassi ma con la consacrazione a livello internazionale, Lucas Paquetá ha scelto di rispondere al richiamo di casa.

“Paquetá volta pra casa” è già il mantra che infiamma la torcida del Maracanã. Il via libera alla partenza è arrivato nelle ultime ore: il giocatore è atteso a breve in Brasile per sostenere le visite mediche e firmare quello che viene già considerato il contratto più importante della storia recente del mercato sudamericano.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora