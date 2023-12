Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club rossonero: le sue dichiarazioni

Paolo Scaroni ha commentato così il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan:

«Ibra incarna ciò che significa essere un campione. Durante la sua permanenza nel Club, abbiamo tutti visto la sua etica del lavoro, la sua determinazione e la sua incessante ricerca del successo. Avere lui come consulente sia per la proprietà che per il senior management è una vittoria sotto ogni aspetto mentre continuiamo a dedicare il massimo impegno per riportare AC Milan ai vertici del calcio europeo».