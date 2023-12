Maldini torna sul licenziamento: «Ecco come è andata. Cardinale mi disse che...»

Paolo Maldini, ex DT del Milan, è tornato sul licenziamento dello scorso 5 giugno: ecco come andò con Cardinale

Nel corso dell’intervista a Repubblica, Paolo Maldini, ex DT del Milan, ha parlato anche del licenziamento dello scorso 5 giugno:

LICENZIAMENTO – «Gerry Cardinale mi disse che io e Massara eravamo licenziati. Gli chiesi perché e lui mi parlò di cattivi rapporti con l’ad Furlani. Allora io gli dissi: ti ho mai chiamato per lamentarmi di lui? Mai. Ci fu anche una sua battuta sulla semifinale persa con l’Inter, ma le motivazioni mi sembrarono un tantino deboli. Le cosiddette assumptions, gli obiettivi stagionali, erano: eliminazione ai gironi di Champions, un turno passato in Europa League, qualificazione alla Champions successiva. La semifinale di Champions ha portato almeno 70 milioni di introiti in più e l’indotto record di sponsor e ticketing. L’attivo di bilancio appena approvato è relativo all’esercizio 2022-23, con le assumptions abbondantemente centrate».

