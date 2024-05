Maldini sul figlio Daniel: «Alzare la coppa come me e mio padre? Deve essere un’ambizione, non una pressione»

Paolo Maldini, leggenda del Milan, ha parlato della carriera da calciatore del figlio Daniel: le dichiarazioni dell’ex dirigente rossonero

Nel corso dell’intervista a Radio Tv Serie A, Paolo Maldini ha parlato del figlio Daniel. Ecco le parole della leggenda del Milan:

PAROLE – «Purtroppo per Daniel è un destitno al quale non si scappa. Loro erano innamorati di questo sport e nei primi anni la cosa che vuoi fare da ragazzo è divertirti e quando ci sono tanti aspettative si perdono un po’. Lui sapeva avendo visto me a cosa andava incontro. Loro si sono divertiti e fanno tutto con passione. Lo sport è democratico e va avanti solo chi ha valori. Alzare la coppa come me e mio padre? Deve essere un’ambizione, non una pressione».

