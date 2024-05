Pioli Milan, in settimana l’INCONTRO decisivo: due le OPZIONI sul tavolo per la separazione

Pioli Milan, in settimana in programma l’INCONTRO decisivo tra le parti: due le OPZIONI sul tavolo per la separazione

È iniziata oggi l’ultima settimana da allenatore del Milan per Stefano Pioli, che contro la Salernitana saluterà il pubblico di San Siro in occasione dell’ultima partita della stagione. Prima di quella data ci sarà un incontro tra le parti per decidere le modalità della separazione.

Due le opzioni: da un lato l’esonero (economicamente meno convenente per il club che dovrebbe assicurare al tecnico e allo staff un altro anno di stipendio), dall’altro l’ipotesi della risoluzione consensuale (potrebbe esserci un accordo per la metà dello stipendio). Lo riporta il Corriere dello Sport.