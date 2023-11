Maldini svela: «Non farò mai l’allenatore, ecco perchè»

Paolo Maldini, bandiera del Milan, ha chiuso alla possibilità di fare l’allenatore in futuro: ecco il motivo

Durante l’intervista a PoretCast, Paolo Maldini, ex Milan, ha chiuso alla possibilità di fare l’allenatore in futuro:

ALLENATORE – «Non lo farò mai, mio papà è stato allenatore, tra Italia, Parma e Foggia, non me lo sento mio. Anche se avendo avuto tanti allenatori ho appreso tante lezioni dai migliori, come Sacchi e Ancelotti, bisogna avere tanta voglia. Penso che ora più di prima l’allenatore deve saper gestire bene i ragazzi».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA