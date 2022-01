Maldini su Pobega: «La nostra intenzione è tenercelo stretto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Maldini si è dimostrato molto netto sul futuro di Tommaso Pobega: l’intenzione del Milan è quella di tenerselo stretto

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ospite al meeting online 2021 di AIMC, ha parlato del futuro di Tommaso Pobega. Le sue parole:

«Innanzitutto è uno dei tanti ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Ognuno di loro ha fatto un percorso diverso, Pobega è andato due anni in prestito in Serie B, poi è andato allo Spezia e sta crescendo tantissimo al Torino. Sappiamo il valore della storia nostra e dei nostri ragazzi, è senza dubbio un giocatore che sta dimostrando di poter essere con noi, ma questo lo sapevamo già l’anno scorso. Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto».