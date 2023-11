De Paola bacchetta Sticchi Damiani: «Sbagliate le parole dopo Lecce-Milan»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato, criticandole, le parole di Sticchi Damiani, patron del Lecce, dopo il Milan

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato cosi di Lecce-Milan e del gol annullato a Piccoli:

«Intanto mi dissocio dalle parole di Sticchi Damiani che fa riferimento al peso delle squadre, sempre con il riferimento alle grandi squadre. Si ricorda di Udinese-Milan? Il VAR ormai sta assumendo una gestione folle, che regola è quella che convalida il gol del Napoli a Salerno? Qui non si privilegia nessuno, il VAR sta perdendo la trebisonda. La smettiamo di dire che solo certi giocatori simulano? Ormai simulano tutti, è un metodo tutto italiano che non viene mai punito. Ho visto delle sceneggiate anche in Inter-Frosinone, ma la vogliamo smettere? Vogliamo essere tutto più seri? Ormai tutti i giocatori hanno capito che il VAR non pesa l’intensità dell’intervento, i giocatori restano a terra finché non viene rivista al VAR. È vero che lo step on foot di Lecce-Milan si poteva soprassedere, ma è da tempo che dico che lo step on foot è una follia. Le simulazioni vanno perseguite, questo non è più calcio».