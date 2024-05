De Zerbi Milan, Criscitiello SVELA: «Uomo d’altri tempi, ha rifiutato un’offerta INCREDIBILE»

De Zerbi-Milan, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha commentato l’addio del tecnico italiano al Brighton: le dichiarazioni

Dalle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato così di De Zerbi:

PAROLE – «De Zerbi ha deciso di diventare l’unico al mondo a fare beneficenza nel calcio. La coerenza e gli ideali per il tecnico vengono prima dei soldi. Non ci sono i soldi da contare sul conto corrente e non c’è il Bayern, il Milan, il Barcellona, la Juventus o il Manchester United. Solo un’idea diversa di calcio che non combacia più con quella del club. Verso dicembre il Brighton gli offre altri due anni di contratto: roba da 8 milioni a stagione per 4 anni. Al mio Paese sono 32 milioni di sterline. Lui rifiuta. Sabato annuncia l’addio e lascia due anni di stipendi senza avere la certezza di una squadra e senza una sterlina di buonuscita».