Nuovo allenatore Milan: svelata la data della possibile scelta, tutti i DETTAGLI

In casa Milan tiene banco la possibile scelta del nuovo allenatore per il dopo Pioli. In tal senso ecco quando potrebbe esserci la decisione

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni sul possibile nuovo allenatore e sul quando dovrebbe essere fatta la scelta:

ALLENATORE E DATA SCELTA – «Il profilo scelto dal Milan è quello di Fonseca. Riguardo novità nei prossimi giorni sicuramente si perché comunque bisogna andare avanti in tutta una serie di passi formali che il Milan deve compiere per mettere sotto contratto Fonseca, a partire dal fatto che lui debba rifiutare le diverse proposte che gli sono arrivate, chiaramente andare avanti con il Milan. Proposte come il rinnovo contrattutale con il Lille, la squadra che ha allenato quessta stagione con la quale è arrivata quarta in classifica, considerando il gol che ha preso al 93′ dovrà passare per il preliminare di Champions League il Lille l’anno prossimo. L’altra proposta gli è arrivata dal Marsiglia che come raccontato da questi giorni Pulo Fonseca respingerà perché vuole andare avanti con il Milan in questa proposta che gli è stata fatta per prelevare la panchina rossonera, per sostituire Stefano Pioli, con il quale però a sua volta il ilan deve trovare un accordo per la risoluzione contrattuale»

PIOLI – «Il contratto di Pioli pesa al Milan per 11.5 milioni lordi, Pioli più staff, avendo il contratto in scadenza nel 2025 è anche normale che il Milan voglia provare quanto meno a trovare un accordo con l’attuale l’allenatore del Milan per poi mettersi d’accordo con il nuovo allenatore. Ci sono dunque dei passaggi da fare, dei passaggi tecnici, che probabilmente richiederanno qualche giorno in più. Staremo a vedere se entro la fine di questa settimana magari ci sarà la risoluzione del contratto con Stefano Pioli per dare la possibilità all’attuale allenatore del Milan di salutare la sua gente, e quindi poi la scelta, l’ufficialità del nuovo allenatore potrebbe arrivare qualche giorno dopo. C’è anche la tournée in Australia a fare da spartiacque. Probabilmente dopo la tournée in Australia il Milan ufficializzerà quello che sarà l’allenatore per le prossime stagione e, come detto questi in giorni, salvo sorprese sarà Paulo Fonseca»