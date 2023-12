Condò sicuro: «Se il Milan va in Europa League può vincerla, però...»

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato della possibile discesa del Milan in Europa League: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Paolo Condò ha dichiarato:

«Per il Milan è appesa a un sogno la permanenza in Champions, resta concreta l’ipotesi di scendere in Europa League, e lì provare a vincerla. Ma occorre battere il Newcastle a casa sua e il secondo tempo di Bergamo non dà certezze. Come non ci sono certezze su cosa succederebbe da qui a giugno senza l’Europa: in teoria il Milan si troverebbe nella situazione della Juve, ma in pratica – oltre ai punti di svantaggio – gli mancherebbe la compattezza di squadra che Allegri ha finito di ricostruire».