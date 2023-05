Panchina Real Madrid: presa la decisione su Ancelotti

Dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano del Manchester City, la volontà del Real Madrid su Ancelotti è chiara

Dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano del Manchester City, la volontà del Real Madrid su Ancelotti è chiara:

come riportato da AS l’ex Milan, sarebbe saldo sulla panchina, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro con Florentino Perez ma non per discutere del suo futuro ma della prossima stagione e del mercato che è pronto ad iniziare.