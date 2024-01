Panchina Milan, clamorosa indiscrezione: Cardinale ha già deciso il futuro di Pioli. Gli verrà comunicato che...

Panchina Milan, importantissima indiscrezione sul futuro di Stefano Pioli: Gerry Cardinale ha già deciso il suo destino

Spunta una clamorosa indiscrezione sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, Gerry Cardinale ha già deciso di cambiare guida tecnica a prescindere dai risultati della seconda parte di stagione.

A Pioli vengono imputate non solo le premature eliminazioni in Champions e in Coppa Italia e una distanza dalla corsa scudetto difficilmente colmabile già a metà stagione ma anche, e probabilmente soprattutto, la miriade di infortuni che hanno minato la competitività della rosa rossonera. Il Milan prepara la rivoluzione.