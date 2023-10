Pancalli sul caso scommesse: «Siamo vittime di questo mondo esterno, ma…». Le parole sulla vicenda che ha coinvolto Fagioli, Zaniolo e Tonali

Luca Pancalli ha parlato a margine del Festival dello Sport di Trento della vicenda scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli della Juventus, l’ex rossonero Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ora all’Aston Villa. Ecco le parole del presidente del Comitato Italiano Paralimpico:

«Mi sento di dire che ci confrontiamo con problemi oggi, come allora, che sono sempre gli stessi. Non siamo riusciti a costruire quegli anticorpi che sono necessari per mantenere pulito il nostro mondo dello sport. Da questo punto di vista serve un impegno serio da parte delle istituzioni sportive, ma anche di chi accompagna le stesse, per metterle in grado di difendersi dai pericoli che arrivano dal mondo esterno. Siamo vittime di questo mondo esterno, ma senza l’aiuto non sapremo mai curare o debellare questo virus»