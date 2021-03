Pallone Serie A: l’anteprima Nike 2021/22 – FOTO

Il sito web Footy Headlines ha svelato le prime immagini del pallone invernale della Serie A 2021/22 – FOTO

L’ormai noto sito web Footy Headlines ha svelato le prime immagini del pallone invernale della Serie A 2021/22, che verrà prodotto ancora da Nike.

Oltre alla diversa colorazione, dal punto di vista tecnico il nuovo pallone sarà analogo all’attuale “Nike Flight Serie A Football”, adoperando la tecnologia “AerowSculpt”, la quale utilizza scanalature modellate per interrompere il flusso d’aria sul pallone per una minore resistenza e un tragitto in volo più stabile. Inoltre, la tecnologia ACC (All Conditions Control) permette un controllo eccellente in ogni condizione atmosferica.