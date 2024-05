Buongiorno Milan, l’Inter ha un piano per strapparlo al Torino: tutto passa da QUESTI incastri. La strategia dei nerazzurri

Che Alessandro Buongiorno sia un obiettivo del calciomercato Milan non è un segreto, come non è un segreto il fatto che il difensore del Torino sia richiesto anche da altri club tra cui l’Inter. Calciomercato.com parla del piano che avrebbero i nerazzurri per arrivare al centrale, considerato il profilo ideale per affiancare Pavard e Bastoni anche in ottica futura.

Il club di Viale della Liberazione spera di completare alcune operazioni in uscita, come quella di Dumfries. Poi proverà a convincere i granata per impostare l’operazione in stile Frattesi: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per abbassare le richieste dei granata, che partono dai 40 milioni di euro, si proverà poi ad inserire qualche giovane come contropartita.