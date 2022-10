Palladino: «Milan-Monza? Voglio fare un regalo a Berlusconi e Galliani». Le parole del tecnico dei brianzoli

Intervistato dal Corriere della Sera, Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia di Milan-Monza.

MILAN-MONZA – «L’elettricità si sente… col Milan è una gara storica, attesa da Berlusconi e Galliani da quando hanno acquistato il Monza. È una bellissima sensazione, speriamo di poter regalare loro una soddisfazione».

SAN SIRO – «Nelle partite più complicate il Monza si esalta. Sarà durissima ma al contempo giocheremo in uno stadio pieno in una bellissima atmosfera. È una di quelle serate in cui bisogna andare più forte e dare qualcosa in più».