Pagellone Milan Femminile: i voti all’attacco rossonero

Il 2022 del Milan Femminile si è chiuso con la vittoria contro il Sassuolo. Ecco i nostri voti all’attacco rossonero:

Asllani 7 Se il Milan ha chiuso l’anno con una vittoria è anche merito suo che ha realizzato il gol decisivo a Sassuolo sfruttando l’ottimo assist di Mascarello. Considerata la reputazione da lei ci si aspetta tanto per ora si è già migliorata in fase realizzativa rispetto all’ultima stagione in Spagna (7 gol). L’obiettivo Champions passa anche dai suoi gol

Piemonte 7,5 Lotta, combatte e segna. Con un gol, un assist o una buona prestazione, il suo apporto alla partita è sempre di una certa importanza merito anche di come sa sfruttare il fisico. Unico neo: qualche volta si intestardisce troppo con la palla e perde l’attimo.

Thomas 6 Il talento c’è ed è tanto la timidezza anche però. Quando è in partita difficile da arginare, vedi le due doppiette consecutive, ma le manca la continuità giusta per il salto definitivo, la concorrenza nel reparto potrebbe stimolarla

Bergamaschi 6 Prestazioni più sottotono rispetto a quelle delle passata stagione, ciò non toglie che lotta e combatte da vero capitano.

Michaela Dubcova 6 Poco spazio e pochi minuti concessi da Ganz per dimostrare il suo valore. Nonostante tutto si è tolta la soddisfazione di aver realizzato un gol su assist della sorella gemella Kamila, qualcosa che non tutti possono raccontare

Jonusaite sv