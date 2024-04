Pagelle Sampdoria Milan Primavera: tanti (troppi) errori individuali, Simic ultimo a mollare VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Sampdoria Milan Primavera

Raveyre 6 – Mette una grande pezza nel primo tempo su Leonardi ma è l’unica parata della sua gara. Su Alesi ha poche colpe, sfortunato nel 2-0 di Leonardi: il pallone gli passa sotto il braccio.

Bakoune 5 – Che sarebbe stata una partita complicata lo si era capito fin da subito, con le avanzate di Langella a metterlo in difficoltà. Commette una grossa ingenuità nella ripresa che porta al 2-0 Samp griffato Leonardi. Dal 60′ Bonomi 6 – Aumenta la pericolosità offensiva.

Nsiala 6 – Roccioso in zona centrale, soprattutto nei primi 45′ in cui sbroglia diverse situazioni insidiose.

Simic 6.5 – Tiene a galla il Milan difensivamente con qualche buon intervento. Pericoloso da palla inattiva quando va a saltare in area di rigore. Unisce dentro di sé le due fasi.

Bartesaghi 6 – Più timido rispetto al solito nelle sfuriate offensive ma non sfigura. Si sgancia in avanti in un paio di occasioni e non commette grandi sbavature a sinistra. Dal 46′ Magni 6.5 – Esplosività offensiva, ha gamba e la sfrutta.

Stalmach 5.5 – Il centrocampo del Milan non riesce a far girare la squadra. Merito del pressing della Samp che impedisce di ragionare: prestazione parecchio in ombra.

Malaspina 5.5 – Errore imperdonabile nel primo tempo che stava per regalare a Leonardi l’1-0 con un inspiegabile retropassaggio. Fatica a mettere ordine in mezzo.

Scotti 5 – Tre note negative nella sua partita: perde la marcatura su Alesi in occasione del vantaggio doriano, poi si divora due gol apparentemente semplici davanti a Scardigno. Episodi che pesano nell’economia del match. Dall’81’ Skoczylas SV.

Zeroli 5.5 – Pronti, via e va subito vicino al vantaggio con la specialità della casa: il colpo di testa. Unico lampo offensivo, serve che incida di più nell’arco dei 90′. Ne ha tutte le qualità per farlo.

Sia 5.5 – Si accende due volte e confeziona due palloni solo da spingere in porta per Scotti. Ma non basta, partita lontana dai suoi standard abituali. Dal 60′ Liberali 6 – Riceve tanti palloni, con personalità. Ma sbaglia anche tanto sotto porta.

Camarda 5 – Nettamente fuori focus oggi. Non riceve praticamente palloni giocabili e non dà mai la sensazione di essere pericoloso sotto porta. Dal 70′ Simmelhack 5.5 – Mai pericoloso.

All. Abate 5 – Punizione troppo severa, colpa di alcuni errori individuali nei gol subiti e sotto porta.