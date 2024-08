Pagelle Newcastle Milan Femminile amichevole: Karczewska incanta, male Ijeh

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per l’amichevole della Sela Cup: pagelle Newcastle Milan Femminile

TOP: Karczewska

FLOP: Ijeh

VOTI:

Giuliani 6 – il Newcastle calcia due volte in porta nel primo tempo, forse un po’ sorpresa in occasione del gol di Boddy, salvata poi dopo da Arrigoni. Attenta sulle uscite (63’Fedele)

Sorelli 6,5 – dai suoi piedi nasce l’azione per il gol del pareggio del Milan. L’eredità di Bergamaschi è pesante ma regge l’urto (46’ Swaby 6)

Mesjasz 6 – attenta quando serve, concede poco alle attaccanti avversarie (72’ Donalato 6)

Piga 6 – disciplinata come al solito, si propone in più di un’occasione in avanti in particolare sui calci d’angolo

Soffia 5,5 – qualche imprecisione di troppo soprattutto nella gestione del pallone, si propone in avanti ma sbaglia tanto

Cernoia 7 – firma il gol del 1-2, i suoi cross sono sempre pericolosi e un fattore a favore delle rossonere (46’ Mascarello 6)

Arrigoni 6,5 – smista, lotta e soprattutto salva sulla linea il pallone del possibile 2-2 sul finire del primo tempo (63’Vigilucci)

Balhouli 5,5 – da rivedere il suo ritorno in rossonero. Prova ad essere pericolosa su calcio di punizione ma senza successo

Ijeh 5 – tocca pochi palloni, prova a lottare ma mai con successo, commettendo anche qualche fallo di troppo

Marinelli 6,5 – una delle migliori in campo, serve l’assist per il primo gol delle rossonere e crea costanti pericoli

Karczewska 7,5 – ha il merito di segnare il gol del pareggio e poi innesca l’azione che porta al 1-2. Per distacco la migliore in campo