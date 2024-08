Newcastle Milan Femminile amichevole 6-5 (d.c.r): rigori fatali alle rossonere, la Sela Cup va alla bianconere

Il Milan Femminile sfida il Newcastle nell’amichevole valida per la Sela Cup: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Il Milan Femminile è pronto a tornare in campo. Dopo la vittoria contro il Monterrey le rossonere sfidano il Newcastle nell’amichevole valida per la Sela Cup. Dopo l’iniziale vantaggio delle padrone di casa, l’uno due delle rossonere che però quando tutto sembra apparecchiato per la vittoria subiscono il gol del pari. Rigori fatali, con gli errori di Ijeh e Mascarello

Newcastle Milan Femminile 6-5 d.c.r: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

4′ Fase di studio tra le due squadre, qualche fallo a spezzettare il gioco e ritmi lenti

7′ Fase di gioco in cui è il Milan a farsi preferire con la difesa rossonera attenta e il possesso palla in fase di attacco gestito nel migliore del modi

11′ Ancora nessun tiro in porta da ambo le parti, l’unica iniziativa fin qui delle rossonere è stata fermata per fuorigioco

13′ Euorogol di Boddy – primo vero tiro della partita nato da un uno due sulla fascia, tiro a giro che pur da posizione defilata finisce per sorprendere Giuliani. Vantaggio Newcastle

17′ PAREGGIA SUBITO IL MILAN – Sorelli verticalizza per Marinelli che arriva sul fondo e crossa in mezzo, arriva Karczewska in spaccata che da due passi a porta sguarnita pareggia

22′ Si è stappato il match, ritmi molto alti

23′ Tiro Marinelli – la rossonera ci prova dalla distanza, conclusione alta

24′ – GOL CERNOIA – recupera palla Karczewska, assist dentro l’area per Ijeh che si libera e appoggia alla compagna che non ci pensa due volte e calcia, battendo Hawkins. Rimonta rossonera

29′ Prova a reagire il Newcastle, attenta la difesa rossonera

32′ Newcastle a caccia del pari, le rossonere cercano il gol per consolidare il vantaggio

34′ tanti falli da parte del Newcastle che appare anche nervoso dopo il vantaggio delle rossonere

40′ OCCASIONE NEWCASTLE sugli sviluppi di calcio di punizione una mischia in area rossonera quasi genera il pareggio del Newcastle. Decisivo il salvataggio di Arrigoni sulla linea

45’+5′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Problemi per Hayles che si accascia da sola a terra. Infortunio di natura muscolare, costretta al cambio

56′ Occasione Dompig – grande verticalizzazione di Marinelli e gran controllo dell’attaccante rossonera, che sul più bello al momento del tiro viene chiusa da Cataldo

63′ Il Milan si difende con ordine e prova a sfruttare le ripartenze con la velocità di Dompig e Marinelli.

70′ Fase di gioco in cui è il Newcastle a farsi preferire ma le rossonere fin qui sono attente in difesa a protezione del vantaggio

73′ Pressione alta delle rossonere che mostrano anche un buono stato di forma

78′ Con il possesso palla le rossonere provano a controllare il ritmo della partita e a difendere il gol del vantaggio

82′ Tiro Karczewska – sugli sviluppi di calcio d’angolo ci prova la numero 10 rossonera con un colpo di testa indirizzato verso la porta, conclusione alta

86′ Gol Andrews – errore in disimpegno per le rossonere, ne approfitta il Newcastle con la numero 17 che anticipa Piga e si lancia a rete. Davanti a Fedele non sbaglia. Arriva il pari

90’+3′ Problemi per Elson che si accascia a terra per un problema fisico, dopo l’Inter dello staff sanitario sembra poter proseguire

90’+6′ Newcastle che sembra più convinto del Milan nel cercare il gol che darebbe la vittoria ed eviterebbe i rigori

90’+7′ Finisce il secondo tempo, si và ai rigori

RIGORI

La prima a battere è Dompig: gol

Tocca a Andrews: Fedele intuisce ma non basta, è gol

Mascarello: parato

Heywood: gol, spiazzata Fedele

Marinelli: gol, spiazzata Hawkins

Gibson: gol, spiazzata Fedele

Karczewska: gol, tiro centrale

Cooper: gol, intuisce Fedele ma non basta

Ijeh: traversa

Il Newcastle vince la Sela Cup

Migliore in campo Milan Femminile: PAGELLE

Karczewska

Newcastle Milan amichevole 6-5 d.c.r: risultato e tabellino

MARCATRICI: 13′ Boddy; 19′ Karczewska; 24′ Cernoia; 86′ Andrews

NEWCASTLE (4-3-3): Hawkins; Stokes, Boddy(81’Elson), Hayles (50’Keegan Stobbs), Barker; Cooper, Andrews, Furness (65′ Gibson); Potts (81’Watt), Lumsden, Cataldo A disp.Donnelly, Elson, Moan, Greenwood, Haywood, Mcquade All. Langley

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani (63′ Fedele); Sorelli (46’Swaby), Mesjasz(72′ Donolato), Piga, Soffia; Cernoia (46’Mascarello), Arrigoni (63’Vigilucci), Balhouli (46’Dompig); Marinelli, Karczewska, Ijeh A disp.Tornaghi All. Bakker

ARBITRO: Soneye