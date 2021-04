Pagelle Milan-Sassuolo: i voti del match dalla redazione di Milan News 24. Male attacco e difesa rossonera

Donnarumma 6 – Incolpevole sui due gol di Raspadori, salva però il risultato in due occasioni.

Calabria 6 – Il migliore del pacchetto arretrato nonostante non giocasse da oltre un mese. (86′ Kalulu 6)

Kjaer 5,5 – Nell’azione del pareggio si lascia sfuggire colpevolmente Raspadori.

Tomori 5,5 – Colpevole in occasione del secondo gol di Raspadori, resta fermo invece di affrontarlo.

Dalot 5,5 – Si perde Toljan in occasione del secondo gol neroverde. Per il resto partita non totalmente insufficiente.

Kessie 6 – Le redini del centrocampo rossonero sono saldamente nelle sue mani.

Meite 5,5 – Una partita sottotono del centrocampista. Sicuro che sia meglio di Tonali? (86′ Brahim Diaz 6)

Saelemaekers 6 – Cambia posizione di continuo, è lui il jolly di Pioli e nel primo tempo è il migliore in campo. Cala inevitabilmente nella ripresa come il resto dei compagni. (86′ Castillejo 5,5 )

Calhanoglu 6,5 – Segna un gol bellissimo che illude tutti, forse anche lui. (73′ Krunic 5,5),

Rebic 5 – Perde totalmente il duello con Marlon. Altro che Superlega. (73′ Mandzukic 5,5)

Leao 5 – L’esperimento centravanti continua a raccogliere fallimenti. Maldini e Massara in estate non possono esimersi da l cercare un vice-Ibrahimovic degno.