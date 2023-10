Pagelle Milan Juve: Leao ci prova, Krunic ritorno da incubo

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, in programma a San Siro e valido per la nona giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Juve

(inviato a San Siro) – I voti e i giudizi ai protagonisti del match, in programma a San Siro e valido per la nona giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Juve

TOP: Leao

FLOP: Thiaw, Krunic

VOTI:

Mirante 6,5 – Mai impegnato seriamente nel primo tempo. La Juventus non calcia praticamente mai nello specchio della porta. Incolpevole e sfortunato sul gol. Nega il raddoppio a Vlahovic

Calabria 6 – Attento in fase difensiva, in crescita rispetto alle ultime uscite in rossonero (78′ Kjaer SV)

Thiaw 5– Rovina un’ottima prestazione perdendosi Kean e franandogli addosso con l’attaccante lanciato a rete. Mariani lo espelle anche se la decisione sembra eccessiva l’errore rimane

Tomori 6 – Partita solida difensivamente parlando. Il Milan resta in 10 per l’espulsione di Thiaw e deve fare gli straordinari

Florenzi 6 – Ha il compito di sostitiuire Theo Hernandez e nel primo tempo offre una partita diligente e attenta.

Reijnders 6 – Solita dinamicità, propositivo anche in fase offensiva con inserimenti tra le linee (78′ Romero SV)

Adli 6,5 – Il migliore del centrocampo rossonero, propositivo, recupera tanti palloni e vince contrasti (59′ Krunic 4,5)

Musah 6 – Duetta molto con Pulisic fino a quando il compagno resta in campo prima della sostituzione post espulsione di Thiaw. Tanta intensità, qualche imprecisione nei passaggi

Pulisic 6 – La sua partita finisce in anticipo a causa dell’espulsione di Thiaw (42′ Kalulu 6)

Leao 6,5 – Il migliore dell’attacco rossonero in quanto a giocate, l’occasione più netta del Milan nel primo tempo nasce dai suoi piedi con l’assist per Giroud che si vede negare il gol da un grande intervento di Szczesny

Giroud 6 – Szczesny gli nega il gol con una grande parata. Lotta e sacrificio come al solito (59′ Jovic 6)