Pagelle Milan Inter Primavera: ci pensa il solito Camarda, Simic non sbaglia niente VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Milan Inter Primavera.

Raveyre 7 – Quando il Milan stava per alzare bianca, dopo l’1-0 di Kamate, ci ha pensato lui con uno straordinario riflesso su Quieto a tenere a galla la sua squadra. Replica su Aidoo nella ripresa.

Bakoune 6 – Spinta costante a destra: supporta la manovra rossonera con le sue sovrapposizioni e i suoi cross. Commette qualche sbavatura difensiva nel secondo tempo, Abate se ne accorge e lo sostituisce. Dal 65′ Magni 6 – Ricarica le pile a destra, scodellando diversi palloni in area e arrivando con pericolosità al tiro nel finale.

Simic 7 – Decisivo, aggressivo negli interventi: ha una cattiveria diversa in campo, l’apprendistato in Prima squadra si vede chiaramente. Se Spinaccè non tocca neanche un pallone, il merito è suo.

Nsiala 6 – Ci mette un po’ di minuti a registrare i movimenti di Kamate sul suo lato di competenza: lui e Bartesaghi soffrono inizialmente l’esplosività del 10 dell’Inter. Cresce di solidità con il passare del tempo.

Bartesaghi 5.5 – Kamate lo punta sempre e lo ammattisce, rendendogli la vita difficile con i suoi movimenti ad accentrarsi dalla fascia verso l’area. Il gol prende vita così, dal suo versante.

Stalmach 6.5 – Partita di personalità, ma soprattutto intelligenza tattica. Si accorge che nei primi 45′ il Milan fa fatica a portare su il pallone e aumenta l’imprevedibilità della manovra con i suoi inserimenti offensivi. Dal 72′ Malaspina 5.5 – Non entra benissimo in partita.

Eletu 6 – Non sempre è preciso nelle scelte di gioco, come nel primo tempo quando spalanca la strada ad un contropiede dell’Inter per un tiro sbagliato. Ma è velenoso con le sue soluzioni da palla inattiva.

Scotti 6 – Motorino instancabile tra le fila del Milan. Corre tanto, fonte inesauribile di generosità e sacrificio: da recriminare qualcosina sotto porta, spreca due buone occasioni nel primo tempo. Dall’87’ Parmiggiani SV.

Sia 5.5 – Due palle gol in una manciata di secondi in area di rigore neutralizzate dalla difesa dell’Inter. Sono gli unici lampi di una partita in cui si vede davvero poco. Dall’87’ Simmelhack SV.

Sala 5 – È mancato parecchio il suo apporto, a centrocampo ma anche in avanti. Tocca pochissimi palloni e risulta inefficace nella manovra rossonera. Dal 65′ Zeroli 6.5 – Peso specifico diverso in attacco dopo il suo ingresso in campo. Vicino al gol nel finale.

Camarda 7 – Gli è bastato toccare un solo pallone nel primo tempo per togliere le ragnatele dall’incrocio e riequilibrare il derby. Come fanno i grandi campioni, ma non mettiamo pressione.

All. Abate 6 – Reazione di maturità dopo un inizio complicato. Da migliorare l’approccio ma nel finale si poteva anche vincere.