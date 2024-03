Pagelle Milan Pomgliano Femminile: Nadim inventa Dompig trasforma. Male Bergamaschi

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per i la giornata 2 della Poule salvezza della Serie A 23/24: pagelle Milan Pomigliano femminile

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 2 della Poule salvezza della Serie A 23/24: pagelle Milan Pomigliano femminile:

TOP: Dompig, Nadim, Ijeh

FLOP: Bergamaschi

VOTI: al termine del match

Giuliani 6 – Non rischia praticamente nulla nella prima frazione di gioco. Le uniche due conclusioni del Pomigliano arrivano dalla distanza e sono facilmente bloccate

Piga 6,5 – attenta in difesa e propositiva in attacco. Non concede praticamente nulla e cerca la via del gol in più di un’occasione con un paio di conclusioni dalla distanza alte di poco (58′ Vigilucci 6,5)

Swaby 6,5 – impone la sua fisicità e la sua velocità per stoppare le iniziative avversarie. Gestisce più di una ripartenza della sua squadra (57′ Fusetti 6)

Mesjasz 6 – controlla le offensive avversarie anche grazie all’ottimo lavoro del resto del reparto, oggi schierato con una linea a tre

Cernoia 6 – Le capita una buona occasione in area di rigore avversaria ma strozza la conclusione che per poco non diventa un assist per Ijeh. Nella ripresa si riscatta firmando l’assist per il quarto gol del Milan firmato da Vigilucci

Grimshaw 5,5 – sempre presente nelle azioni offensive del Milan, passano tanti palloni dai suoi piedi, ma nel primo tempo è meno incisiva del solito . Cala nella ripresa (64′ Silvia Rubio 6)

Bergamaschi 5,5 – propositiva anche in attacco e attenta a ripiegare in difesa ogni volta che le dinamiche delle azioni avversarie lo richiedono. Cala nel secondo tempo, vanificando due buone ripartenze delle rossonere

Dubcova 6 – riceve tanti palloni, si muove per tutto il campo dando pochi punti di riferimento alla difesa avversaria

Dompig 7 – cinica e brava a trasformare le due occasioni che le capitano tra i piedi in altrettanti gol. Se il Milan chiude in doppio vantaggio il primo tempo è anche merito suo

Ijeh 7 – corona un ottimo primo tempo, realizzando ad inizio ripresa il gol del tris rossonero. Un pericolo costante per la difesa avversaria

Nadim 7 – Forse la sua miglior prestazione da quando è in rossonero. Sempre partecipe nella manovra offensiva delle rossonere, ha il merito di entrare nella seconda e terza rete del Milan con l’assist, prima per Dompig, poi per Ijeh (64’Asllani 6)