Pagelle Milan Empoli: Pulisic nel magic moment, Okafor sfrutta la chance VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Empoli.

Maignan 6 – L’Empoli non arriva praticamente mai a calciare dalle sue parti. Vive una giornata decisamente tranquilla.

Calabria 6 – In fase difensiva concede poco dal suo binario di competenza. In avanti è costante il suo apporto alla manovra: va due volte vicino al gol, non lo premia la mira sbagliata.

Thiaw 5.5 – Due svarioni difensivi potevano costare caro. Rischia l’autogol nel primo tempo con una svirgolata nei pressi di Maignan, nella ripresa si addormenta e regala palla a Bereszynski (salva tutto Kalulu poi). Momenti di black-out che vanno azzerati.

Tomori 6 – Un rinvio sbagliato nel primo tempo stava per mandare in porta l’Empoli. L’unica sbavatura di una partita comunque attenta, in cui concede pochi spazi di manovra agli attaccante ospiti. Dal 62′ Kalulu 7 – Vale come un gol quel salvataggio in area ad anticipare Destro.

Theo Hernandez 6 – Un ‘olè’ di San Siro quando sgasa: ma lo fa solamente una volta in tutti i 90′. Più timido, contenuto oggi: si preoccupa maggiormente di dare equilibrio alla linea difensiva.

Reijnders 6.5 – Si prende dei rischi con le sue giocate, non sono mai banali. Davanti alla difesa o nell’ultimo passaggio: talvolta sbaglia la misura, ma la personalità è quella giusta. Quella di chi è tornato in fiducia. Dal 62′ Musah 6.5 – Strappi a tutto campo. Linfa vitale in un momento piatto della partita.

Bennacer 6 – Più ‘nascosto’ rispetto a Reijnders nel vivo delle azioni. Non sfigura comunque, anzi: pulito nelle giocate, senza rischiare, sbaglia poco.

Pulisic 7.5 – Doppia cifra tra campionato e Coppe, 14 gol propiziati in Serie A (8 reti e 6 assist). Mai aveva fatto così bene l’americano nella sua carriera. Il sigillo sull’1-0, i tanti cross scodellati a destra: simbolo, ancora una volta, di quanto sia fondamentale per questa squadra. Dal 62′ Chukwueze 5 – Sbaglia tanto, parecchie scelte. Ancora lontana la condizione migliore.

Loftus-Cheek 6.5 – Sta bene, si vede. È esplosivo, prorompente palla al piede quando si sgancia verso l’area. Arriva con facilità al tiro (Caprile gli dice no). Un aspetto è sotto l’occhio di tutti oggi: recupera tanti palloni e trasforma in un lampo l’azione da difensiva ad offensiva.

Okafor 7 – Ha il compito di sostituire Leao, ma in alcune movenze, in alcuni strappi, ricorda un po’ il portoghese. Ha fame, voglia di incidere e brillare: è tutto racchiuso nell’assist per Pulisic, ma anche in tutte le altre occasioni in cui mette i compagni davanti alla porta. Dal 90′ Adli SV.

Jovic 5 – Nota stonata della giornata. Sempre in ritardo sui cross, nelle deviazioni: non ha la giusta lucidità e il giusto intuito oggi per incidere in area di rigore. Dal 72′ Giroud 5.5 – Il momento della partita non lo favorisce: il Milan non attacca più.

All. Pioli 6 – Massimo risultato con il minimo sforzo. Ma se non la chiudi rischi troppo nel finale, come successo oggi.