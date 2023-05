I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33esima giornata di Serie A: pagelle Milan Cremonese

Maignan 6: Incolpevole nell’unico tiro in porta degli ospiti che vale il gol.

Ballo-Tourè 6: La qualità non può essere, ovviamente, la stessa di Theo Hernandez. Il suo apporto in fase offensiva però non manca mai.

Thiaw 5,5: Si fa scappare Okereke in maniera clamorosa, anche se poi viene steso inspiegabilmente da Kalulu.

Kalulu 5: Trova un grande assist nel primo tempo per Saelemaekers, ma il VAR vanifica tutto. Tragicomico sul gol subito: che senso aveva quella scivolata?

Calabria 5,5: Qualche buona sortita in avanti, ma è serata storta anche per lui.

Bennacer 5: Va a fiammate. Quando alza i giri del motore il Milan è pericoloso. Peccato che lo fa poco. (Dal 46′ Krunic 6: Non entra mai in ritmo partita ma trova la zampata finale che evita la figuraccia)

Vranckx 5,5: Si limita al compitino non rischiando quasi mai una giocata diversa dal retropassaggio. (Dal 75′ Tonali

Saelemaekers 7: Il VAR gli nega la gioia del secondo gol di fila. Serve nel secondo tempo un assist d’oro per la testa di Diaz. Sempre nel vivo del gioco. (Dal 75′ Messias 6: Traiettoria furba nel calcio di punizione del pareggio)

De Ketelaere 5,5: Dopo un avvio incoraggiante risprofonda nel mix di depressione e passività dopo un clamoroso gol sbagliato. Unica nota positiva: gli incitamenti e i cori della Curva Sud. (Dal 62′ Leao 5,5: Entra per spaccare la partita, si vede solo una volta in cui si divora un gol in piena area di rigore).

Diaz 5: In serate come queste è l’uomo in meno nel Milan. Sempre un tocco in più che molto spesso gli fa perdere il tempo della giocata. Di testa si divora un gol fatto.

Origi 6: Rispetto alle altre apparizioni dà parvenza di pericolosità. Carnesecchi gli nega la rete nel primo tempo con una grande parata. Generoso lavoro di sponda. Cala alla distanza. (Dal 62′ Giroud 5,5: Fa a sportellate, di palle giocabili ne arrivano poche)