Cessione Inter, è finita con Zhang! Ecco cosa succede adesso: atteso il COMUNICATO

Cessione Inter, è finita con Zhang! Ecco cosa succede adesso: il COMUNICATO dei rivali del Milan

Manca ormai pochissimo tempo e dopodiché Steven Zhang non sarà più il presidente dell’Inter. Dopo otto anni e sette trofei termina l’era della famiglia Suning: da domani sarà ufficiale il passaggio di proprietà ad Oaktree. A fare il punto sul futuro dei rivali del Milan è La Gazzetta dello Sport.

I DETTAGLI – «È infatti scaduto il finanziamento da 275 milioni di euro stipulato con Oaktree nel 2021 e di conseguenza si è anche esaurito il tempo a disposizione di Steven Zhang per provare a tenere il club campione d’Italia. Con l’escussione delle quote societarie in pegno, si chiude così un cerchio di quasi otto anni: dal 6 giugno 2016 al 21 maggio 2024. Per domani è atteso il comunicato ufficiale.

Per la prima volta nella storia interista la società avrà quindi una proprietà statunitense, con il fondo Oaktree che prenderà le redini del club in attesa di capire se e quando qualcuno si farà eventualmente avanti per trattare l’acquisto della società. Il presidente uscente Zhang non è quindi riuscito a trovare una soluzione nel braccio di ferro con il fondo californiano e dovrà lasciare la carica di numero uno nerazzurro, anche se non è assolutamente da escludere una battaglia legale tra le parti alla luce delle dure parole dello stesso Zhang nei confronti della nuova proprietà. Durante la gestione della famiglia cinese l’Inter ha vinto due scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, sfiorando l’Europa League nel 2020 e la Champions League nel 2023. Ma questo è ormai il passato».