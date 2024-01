Pagelle Milan Cagliari Coppa Italia: Treno Hernandez, Jovic certezza, personalità Jimenez VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2023/24: pagelle Milan Cagliari

Mirante 6.5 – Sullo 0-0 compie una parata mostruosa su Petagna: l’unico intervento della sua partita, ma è quello che tiene in piedi il Milan e spalanca la strada alla goleada. Sorpreso da una deviazione sul gol del Cagliari.

Calabria 6 – Il capitano, insieme a Theo Hernandez, aggiunge esperienza ad una difesa molto giovane. Prestazione di ordinaria amministrazione: pochi lampi offensivi, raggio d’azione più basso per proteggere la porta. Dal 61′ Florenzi 6 – Come il collega, senza sbavature.

Simic 6.5 – Petagna-Luvumbo sono un mix effervescente da affrontare. Fisicità abbinata a velocità: lui non rischia quasi mai, tenendo benissimo la posizione senza concedere troppi spazi agli avversari.

Theo Hernandez 8 – Il ruolo di centrale gli sta stretto? Nessun problema, si libera dalle catene difensive e riscopre il suo lato offensivo fornendo due assist al bacio per Jovic. Il primo con un lancio millimetrico alle spalle di Hatzidiakos, il secondo con una giocata spaziale: tutto campo palla al piede, come su un motorino.

Jimenez 7.5 – La scoperta più bella (per chi ancora non lo conosceva) di questo Milan Cagliari. Sale dalla Primavera con una personalità che in pochi hanno all’esordio in Prima squadra: sovrapposizioni, dribbling, cross. C’è tanto del suo repertorio davanti al pubblico di San Siro. Dal 79′ Bartesaghi SV.

Adli 6.5 – Destro-sinistro, imbucata geniale per Jovic: una fotografia della sua partita, forse la più lucente. Brilla in qualità, ma non dimentica di certo il lavoro sporco: pulitissimo nel filtro davanti alla difesa.

Reijnders 6.5 – Sembra, anzi è, gioca come un veterano tra i giovani del Milan. Ormai non è più una sorpresa, ma una conferma di partita in partita. Dal 79′ Zeroli SV.

Chukwueze 5.5 – Si muove tanto, spazia tanto, ma è molto fumoso. Ha l’occasione di incidere in area prima del gol di Chaka Traoré ma svirgola malamente.

Romero 5 – Partita anonima dell’argentino. Si vede davvero pochissimo, risultando totalmente inefficace nella manovra rossonera. Dal 69′ Pulisic 6.5 – Suo l’assist per il poker di Leao.

Chaka Traoré 6.5 – Primo tempo in ombra, fatica a trovare la sua posizione tra le linee. Nella ripresa trova più confidenza, è più a suo agio, e lo dimostra dopo pochi minuti: primo gol in Prima squadra, una notte indimenticabile per lui. Dal 69′ Leao 7 – Il gol lo vuole, ci flirta più volte: ingresso da leader.

Jovic 8 – La luce l’ha accesa, e ora non vuole più spegnerla. Due gol da centravanti puro. La condizione migliora, la vena realizzativa la sta confermando: il ‘vero’ acquisto di gennaio del Milan.

All. Pioli 7 – Un bel mix di giovani e veterani. Le conferme dai più esperti, la spensieratezza dai talentini rossoneri: tante risposte per il tecnico.