Pagelle Milan Bologna: ingenuità Terracciano, Loftus-Cheek monumentale VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Bologna

Maignan 5.5 – Fulminato da Zirkzee in occasione del gol. Forse poteva fare di più. Non perfetto anche sul rigore di Orsolini.

Calabria 6.5 – Spinge con costanza a destra, diventando l’uomo in più della manovra offensiva rossonera. Suo l’assist per il pareggio di Loftus-Cheek, telecomandato. Dal 59′ Florenzi 6.5 – Pallone perfetto per il bis di Loftus.

Kjaer 5.5 – Zirkzee è un avversario molto scomodo, patisce tanto i suoi movimenti a dare pochi punti di riferimento.

Gabbia 6 – Qualche sbavatura nel primo tempo, ma cresce alla distanza. Più solido rispetto al compagno di reparto, ci mette una pezza quando la situazione diventa più complicata.

Theo Hernandez 5.5 – In fase difensiva si addormenta ogni tanto su Zirkzee. Pesa anche per lui il rigore sbagliato.

Adli 6 – Qualche buon pallone disegnato da calcio piazzato ma, come Reijnders, si vede solamente a tratti nella manovra. Dal 59′ Musah 6 – Tanti strappi in mezzo.

Reijnders 6 – Fa tremare la traversa con una conclusione a giro deliziosa. Si vede meno del solito in fase di impostazione, i rossoneri passano più dalle fasce.

Pulisic 6.5 – Il tandem Pulisic-Calabria è sempre più forte, l’intesa cresce. Da una giocata dell’americano prende forma l’assist del capitano per Loftus: Pioli lo vuole più cercato dai compagni, il motivo è questo. Dall’86’ Terracciano 4.5 – Ingenuità colossale nel finale che costa il rigore di Orsolini.

Loftus-Cheek 7.5 – I primi gol a San Siro li ha aspettati tanto, e sono arrivati con il suo speciale repertorio: gli inserimenti. Il vero trascinatore di questo Milan ora.

Leao 6.5 – A lampi è quel giocatore disarmante che tutti conosciamo. L’azione del rigore ne è l’esempio: si prende lui tutta la scena con una cavalcata straripante. Si cuce gli abiti del rifinitore nell’azione che porta al bis di RLC: sua l’imbucata per Florenzi. Dall’86’ Okafor SV.

Giroud 5 – Fa come Re Mida a inizio partita, tutto ciò che tocca (di tacco) lo trasforma in oro. Dopo quel rigore sbagliato a fine primo tempo, però, sparisce dal vivo del gioco. Dal 59′ Jovic 5 – Mai pericoloso.

All. Pioli 5.5 – Troppi patemi difensivi questa sera. La squadra sembrava sgretolarsi nelle zioni offensive del Bologna.