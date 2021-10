Pagelle Lecce Milan Primavera, i voti ai protagonisti del match valido per la sesta giornata di campionato Primavera 1

Le pagelle del match tra Lecce e Milan Primavera, gara valida per la sesta giornata di campionato Primavera 1.

Desplanches 6: Poco impegnato.

Coubis 6: Regge bene dalla sua parte e regala anche qualche sgroppata pericolosa.

Bosisio 6,5: Chirurgico negli interventi.

Obaretin 7: Un muro, dalle sue parti non si passa mai.

Kerkez 7: Quando parte in velocità è inarrestabile. Deciso anche in fase difensiva.

Robotti 6,5: Continuo in entrambe le fase. (Dal 75′ Bright 6: Entra con l’atteggiamento giusto)

Tolomello 6,5: Si sente la sua qualità in cabina di regia. Non ha colpe sull’espulsione, completamente regalata.

Gala 6,5: Grintoso. Nel finale espulso anche lui per aver allontanato più volte il pallone.

Traorè 5: Giornata no per il classe ’04. Sbaglia quasi sempre la giocata. (Dal 63′ Amore 6: Si sacrifica)

Roback 6,5: Rapace d’area. Il suo gol cambia totalmente una giornata cominciata male dai suoi. (Dal 63′ Rossi 6: Tanta lotta, peccato per il gol sbagliato)

Capone 7,5: Partita d’autore per il numero 10. Il gol è la giocata più fortuita della sua partita che, per il resto, è fatta di tanta qualità e personalità. (Dal 75′ Polenghi 6: Prezioso in interdizione)

Giunti 7: Capisce i vari momenti della partita. Tre punti per ripartire.

LECCE (4-3-3): Borbei 6; Torok 5,5, Hasic 6,5, Nizet 5,5, Lemmens 5; Vulturar 5,5, Salooma 5 (75′ Coqu 5,5), Milli 6,5; Gonzalez 7, Back 5,5, Burnete 5. A disp.: Samooja, Bufano, Russo, Marti, Pascalau, Dreier, Carrozzo, Daka, Scialanga, Oltremarini, Lippo. All.: Grieco 5

MILAN (4-3-3): Desplanches 6; Coubis 6, Bosisio 6, Obaretin 6,5, Kerkez 7; Robotti 6,5 (75′ Bright 6), Tolomello 6,5, Gala 6,5; Traorè 5 (63′ Amore 6), Roback 6,5 (63′ Rossi 6), Capone 7,5 (75′ Polenghi 6). A disp.: Nava, Pseftis, Nasti, Foglio, Incorvaia, Bozzolan. All.: Giunti 7