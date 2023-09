Pagelle Inter Milan: disastro Calabria e difesa, Leao illude

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata di Serie A 2023/24: pagelle Inter Milan

Maignan 5 – incolpevole sui 5 gol dell’Inter gli unici due tiri che arrivano nello specchio rossonero vengono tramutati in rete da grandi giocate

Theo Hernandez 5 – è l’unico rossonero a creare pericoli nella prima frazione di gioco, ha l’occasione del pareggio ma la cestina con un tiro impreciso. Causa il rigore del 4-1.

Kjaer 5 – l’assenza della fisicità e velocità di Tomori si sente, ne lui ne Thiaw riescono a contenere gli strappi dell’Inter

Thiaw 4– soffre tantissimo la fisicità e la velocità di Thuram. Perde il contrasto con l’attaccante neroazzurro che porta al vantaggio dell’Inter

Calabria 4- prova a venire in mezzo al campo per l’impostazione, tattica già vista contro la Roma, Inter lo sa e contiene bene. I tre gol dei neroazzurri arrivano dalla sua parte (76′ Florenzi sv)

Reijnders 5 – insieme a Loftus Cheek prova ad essere propositivo in fase offensiva, contenuto il più delle volte dagli avversari (76′ Okafor sv)

Krunic 5 – non allontana il pallone in occasione del primo gol dell’Inter, poi poco altro

Loftus 5– prova a far valere la sua fisicità ma spesso è ben contenuto dagli avversari. Tardivo più di una volta nel smistare il pallone (80′ Musah sv)

Leao 6– nel primo tempo non si accende quasi mai e la pericolosità offensiva del Milan ne risente. Nel secondo tempo bravo a sfruttare l’assist di Giroud per riaprire il match

Pulisic 5 – contenuto dalla difesa avversaria non ha quasi mai palloni buoni giocabili e non riesce ad essere incisivo (55′ Chukwueze 6)

Giroud 6 – l’unico pallone giocabile che gli arriva la tramuta in assist per Theo Hernandez che non sfrutta l’occasione per segnare. Serve l’assist per il gol di Leao (76′ Jovic sv)