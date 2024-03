Pagelle Como Milan Femminile: Laurent show, Dompig c’è sempre. Male Guagni

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 3 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Como Milan femminile

TOP: Dompig, Vigilucci

FLOP: Guagni

VOTI:

Giuliani 6 – Subisce gol alla prima vera occasione da gol del Como, nulla può sul colpo di testa di Karlernas che anticipa Vigilucci di testa. Per il resto attenta quando serve.

Bergamaschi 5,5 – propositiva ma spesso poco incisiva. Spesso in ritardo in fase di copertura, i pericoli del Como arrivano da quelle parti

Piga 6,5 – in grande spolvero, attenta in difesa e propositiva in più di una circostanza in attacco, sia in area di rigore sui calci piazzati della sua squadra sia sulla fascia con qualche giocata interessante

Mesjasz 6 – Insieme a Piga concede davvero poco alle attaccanti avversarie. Poco propositiva ad inizio azione, non passano molti palloni dai suoi piedi

Guagni 5 – Poco incisiva in fase di spinta in attacco, concede troppo spazio e libertà a Monnecchi in occasione del cross per il gol del pari. Sembra in ritardo di condizione (63′ Cernoia 6)

Grimshaw 6 – La sua partita dura poco più di mezz’ora. Costretta ad uscire per un infortunio (36′ Dubcova 7)

Mascarello 6 – Qualche cross interessante e qualche giocata sbagliata. Passano tanti palloni dai suoi piedi per imbastire le azioni rossonere. Ha l’occasione per il nuovo vantaggio rossonero nel primo tempo ma viene murata. Ha l’occasione per siglare il quinto gol rossonero ma se lo divora.

Vigilucci 6,5 – meno incisiva del solito anche se non pecca di generosità. Colpevole sul gol del pareggio del Como, si fa sovrastare di testa da Karlernas . Si fa perdonare nella ripresa trovando un gran gol dalla distanza

Asllani 6,5 – Una delle più attive, sfoggia tutta la sua tecnica in più di un’occasione anche se spesso si trova a giocare troppo distante dalla porta e questa la penalizza in fase realizzativa (46′ Laurent 7)

Ijeh 7 – Impone la sua fisictà e crea pericoli costanti. Ha il merito di servire l’assist per il momentaneo 0-1 realizzato da Dompig (76′ Marinelli 6)

Dompig 7 – Ancora una volta timbra il cartellino e si iscrive nel tabellino delle marcature. In gran forma fisica e in fiducia e si vede (76′ Nadim 6)