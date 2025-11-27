Paganini lancia il Milan: «Senza coppe è da Scudetto, con questo acquisto a gennaio diventa una candidata seria»

Paganini a TMW Radio: «Allegri come il Napoli l’anno scorso. Zirkzee ideale per Max, Dovbyk piace ma è meglio chi conosce la Serie A».

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il noto giornalista Paolo Paganini ha analizzato il momento del Milan in vista della sfida contro la Lazio, proiettandosi anche sulle ambizioni di titolo e sulle possibili mosse del mercato invernale.

Allegri ha presentato la sfida con la Lazio e ha detto che sarà dura: «Comunque il Milan è in una situazione più favorevole, è come il Napoli lo scorso anno. Non avendo le coppe, ti concentri su un solo obiettivo, puoi lavorare con i giocatori tutta la settimana e se andrà a prendere un attaccante a gennaio è una delle candidate più serie anche per arrivare al titolo. Si parla di Zirkzee, che non è proprio adatto a Gasperini, mentre per Allegri potrebbe essere molto utile e potrebbe permettere di spostare Leao sulla sinistra».

Si parla ancora di Dovbyk e Franculino: «Sì, Dovbyk lo hanno trattato in estate, ha delle caratteristiche che ad Allegri piacciono ma deve recuperare da un infortunio. Zirkzee darebbe più soluzioni in attacco. E a gennaio poi è meglio andare su giocatori che conoscono il campionato».