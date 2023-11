Paganini ammonisce il Milan: «Deve capire cosa vuole fare. Ibra…». Le sue dichiarazioni negli studi di Rai Sport

Nela è intervenuto su Rai 2 per parlare della situazione in casa Milan. Di seguito le sue parole.

PAGANINI – «Sono troppi gli infortuni, c’è un problema legato allo staff medico. La società deve capire che cosa fare dal punto di vista dello staff medico e tecnico, tenendo sempre conto della situazione Ibrahimovic. Ma Ibra entra o non entra? Ogni volta che c’è un momento no si chiama in ballo lui»