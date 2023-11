Padovan sentenzia: «Scudetto andato, processo a Pioli soltanto rimandato». La sua analisi sulle colonne di Calciomercato.com

Nel corso del suo editoriale per Calciomercato.com, Padovan ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

PADOVAN – «Intanto, la crisi del Milan, fatta esplodere sabato dall’Udinese, allontana Pioli da molti obiettivi. Lo scudetto è andato (meno sei dall’Inter), il terzo posto è insidiato dal Napoli (a meno 1), il quarto dall’Atalanta (a meno tre). Se martedì il Milan perde dal Psg, in casa, saluta virtualmente anche la Champions e il processo a Pioli, per ora solo rinviato, si aprirà solennemente. Il rischio di fare peggio dell’anno scorso (quinti in campionato) diventa tangibile»