Padovan sicuro su Maignan: «Sta diventando un problema. Non è assolutamente meglio di Donnarumma». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato a SkySport analizzando le ultime prestazioni del portiere rossonero Maignan.

PAROLE – «Maignan? Sta diventando un problema oltre a quello delle assenze in difesa. Il francese non è più il portiere saracinesca che è stato in questi anni. Non è meglio di Donnarumma assolutamente, prende gol quasi sistematicamente gol sul primo palo e in questo momento è poco sicuro. Ha fatto 4,5 errori in serie che potevano costare qualche punto. Non è diventato un brocco ma sta soffrendo e prende gol in maniera ingiustificata».