Padovan a zero: «Gli infortuni sono inspiegabili, i cambi di Pioli profondamente sbagliati. Il gol del Lecce era regolare». Le parole del giornalista

Il giornalista Padovan è intervenuto a SkySport per analizzare il match tra Lecce e Milan.

SUL PAREGGIO – «Il pareggio contro il Lecce è dato per due ragioni: ci sono stati 22 infortuni da inizio stagione. Una cosa inspiegabile e chiama in causa i preparatori atletici che devono dare una risposta. La seconda cosa è sicuramente la stanchezza. Ha vinto contro il PSG ma l’ha pagata contro il Lecce dove c’è stato un calo vistoso. Se a questi due elementi aggiungiamo il terzo ovvero i cambi disastrosi di Pioli allora…».

SUI CAMBI – «Il cambio con Musah è profondamente sbagliato. Non è un caso che i due errori siano partiti da Musah. Gli allenatori hanno la presunzione di sapere tutto ma a volte si sbaglia».

SUL GOL ANNULLATO- «Non possono essere falli da chiamata e non possono determinare una partita. Thiaw non ha nemmeno protestato. Il pestone va punito quando toglie una chiara occasione di rete o in area di rigore, senno facciamo arbitrare il Var».

SU GIROUD – «Giroud rischia anche 4 giornate se la frase è particolarmente riguardosa. A Lopez ne diedero due».