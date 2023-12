Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua in vista del match di questa sera tra Newcastle e Milan

Le parole di Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport in vista del match di questa sera tra Newcastle e Milan:

«Tutto nel calcio è possibile, non credo però che il Milan passi e ho dei dubbi che possa anche qualificarsi in Europa League e se così fosse dobbiamo ufficializzare il 13 dicembre come il giorni della crisi del Milan e il fallimento della stagione rossonera. Resterebbe solo lo scudetto ma per me non vincono nemmeno quello».