Padovan: «Derby? L’Inter ha più fame e voglia di rivincita»

Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com ha detto la sua sul derby di oggi tra Milan e Inter:

«A occhio, l’Inter ha più fame e più voglia di rivincita. Simone sa che lo scudetto della passata stagione, il Milan l’ha meritato, ma l’Inter l’ha regalato. E che ha cominciato a farlo proprio nel derby di ritorno (5 febbraio) quando, in vantaggio di un gol fino al 75’ e di un punto in classifica, si fece rimontare da Giroud nel giro di tre minuti. Pioli, pur avendo vinto, ha capito che deve confermarsi al vertice per dimostrare che il successo non è effimero. Per questo Derby tira aria di pareggio, ma l’Inter, nonostante tutto, al momento ha qualcosa di più»