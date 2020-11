Ozan Kabak, nuovo assalto del Milan nel mercato di gennaio

Il Milan a gennaio tornerà all’assalto per acquistare Ozan Kabak. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale

I rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale che possa alternarsi a Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli nel corso della stagione. Già in estate il Milan ci aveva provato per il difensore dello Schalke 04, ma non era stato trovato un accordo per il trasferimento.

A gennaio, come confermato dal direttore sportivo dei tedeschi, il centrale verrà messo sul mercato. A quel punto Paolo Maldini proverà a portarlo a Milano per una cifra non superiore ai 15 milioni di euro.