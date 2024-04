Ouedraogo Milan, quanta concorrenza per il centrocampista! In Germania sono convinti di una cosa sul calciatore dello Schalke 04

Da mesi il nome di Assan Ouedraogo è finito nella lista degli obiettivi del calciomercato Milan. Il centrocampista classe 2006 dello Schalke 04 ha parecchi ammiratori in tutta Europa. A fare il punto sul suo futuro è il giornalista di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, sul proprio account Instagram.

Rossoneri in svantaggio nella corsa, con il Bayern Monaco che avrebbe offerto un contratto fino al 30 giugno 2029. Il giovane centrocampista resta dubbioso sulla destinazione bavarese sia per via dell’allenatore che ancora dovrà essere annunciato per il prossimo anno, sia per il poco spazio che avrebbe.

PAROLE – «La decisione è imminente. Il giocatore vuole chiarezza a inizio maggio. Assan Ouédraogo non ha ancora accettato né rifiutato nessuna squadra. Non ha neanche escluso la permanenza allo Schalke 04. Ancora in corsa RB Lipsia e Eintracht Francoforte. Con l’Atalanta che va a tutto gas e Roma e Newcastle coinvolte».