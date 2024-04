Ouedraogo Milan, è lui il grande sogno di Moncada: rossoneri pronti a chiudere, ecco cosa filtra

Ouedraogo-Milan, è lui il grande sogno di Moncada per il centrocampo della prossima stagione: rossoneri pronti a chiudere

Come riferito da Repubblica, il grande sogno del calciomercato Milan per il centrocampo della prossima stagione è Ouedraogo dello Schalke 04. Moncada, tramite un fitto lavoro con gli agenti del ragazzo, è balzato in pole ed è pronto a chiudere la trattativa con il club tedesco.

Lo Schalke al momento chiede l’intero pagamento della clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Il club rossonero punta ad un piccolo sconto di 2-3 milioni ma se questo non sarà possibile Moncada attiverà la clausola e porterà Ouedraogo a Milanello.